Salihamidzic ha commentato la situazione della Juventus, definendola un indicatore del calcio italiano. Ha osservato che a Torino le cose non vanno bene, descrivendo il momento come difficile. Ha inoltre condiviso due suggerimenti specifici per aiutare la squadra a ritrovare la strada della crescita e del successo. La sua analisi si concentra sulla condizione attuale del club e sui possibili interventi per migliorare.

di Luca Fioretti Salihamidzic non ha dubbi: «Juve barometro del calcio italiano, e oggi a Torino il tempo è brutto». Le sue dichiarazioni sui bianconeri a Tuttosport. Salihamidzic è intervenuto a Tuttosport. Di seguito le sue dichiarazioni alla vigilia di Milan Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVE MILAN DI 18 ANNI FA – « Prima della partita, durante il pranzo di squadra, il direttore generale Jean-Claude Blanc mi disse: “Se segni e vinciamo, ti rinnovo di un anno”. Feci due gol, ma dopo il fischio finale sparì. Rimase irreperibile per tre settimane, ignorando anche il mio agente. Quando finalmente ci rivedemmo, sorrise e disse soltanto: “Hai ancora tre anni di contratto”.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salihamidzic non ha dubbi: «Juve barometro del calcio italiano, e oggi a Torino il tempo è brutto. Ecco i miei due consigli per tornare grandi»

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