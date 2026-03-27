Un incidente in mare nelle acque della Florida ha provocato la morte di un imprenditore italo-americano di 56 anni. Con lui era presente anche il figlio di 14 anni. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio italiano, dove l’uomo era conosciuto. La tragedia si è verificata in un episodio che ha coinvolto anche il giovane.

Un incidente in mare avvenuto nelle acque della Florida si è concluso con la morte dell’imprenditore italo-americano Davide Veglia, 56 anni. L’uomo si trovava su un piccolo gommone insieme al figlio di 14 anni quando, secondo le ricostruzioni, l’imbarcazione è stata colpita da una barca più grande a Biscayne Bay, nei pressi di Miami Beach. Il ragazzo è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale. Le autorità locali hanno avviato accertamenti per individuare il mezzo coinvolto nell’urto. Dinamica dell’incidente a Biscayne Bay. Secondo quanto riferito, l’incidente si è verificato mercoledì sera, poco dopo le 20 (ora locale), in un tratto di mare vicino a Miami Beach. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ci ha lasciato”. Lutto nel calcio italiano: è morto in un brutto incidente. Con lui c’era anche il figlio 14enne

Articoli correlati

Lutto nel calcio italiano: l’imprenditore è morto in un incidente. Con lui c’era il figlio 14enneUna serata che doveva essere trascorsa in tranquillità si è trasformata in una tragedia nelle acque della Florida.

“Ci ha lasciato anche lui”. Cinema e tv in lutto: l’attore morto nel modo più triste. La tragedia dopo anni di sofferenzaIl cinema e la televisione statunitense salutano uno dei volti più noti tra grande schermo e serie di successo: l’attore è morto a 71 anni.

TRAGEDIA NEL CALCIO: SI STACCA SEGGIOVIA A 70 METRI DI ALTEZZA. MORTO SUL COLPO IL CAPITANO 34ENNE

Contenuti e approfondimenti su Ci ha lasciato Lutto nel calcio...

Temi più discussi: Gino Paoli è morto, lutto nel mondo della musica: Ci ha lasciato in serenità; È morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni; La musica in lutto: addio a Gino Paoli, ma le sue canzoni restano senza fine; Calcio trentino in lutto: è scomparsa a 45 anni l'allenatrice Mihaela Lucia Olenici. La sua energia continuerà a guidare i nostri passi in campo e fuori.

Pagina 1 | Gino Paoli è morto, lutto nel mondo della musica: Ci ha lasciato in serenitàSi è spento uno dei pilastri della scena musicale italiana all'età di 91 anni: la famiglia chiede massima riservatezza ... tuttosport.com

Lutto nella musica: è morto Gino PaoliÈ morto Gino Paoli a 91 anni. La sua musica, da Sapore di sale a Senza fine, ha segnato la storia italiana. blogsicilia.it

Calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi. L’ex attaccante di Napoli, Atalanta e Bologna aveva 79 anni. Tra gli anni 60’ e 70’ segnò 168 reti in Serie A. Il primo club ad esprimere il proprio cordoglio è stato proprio il club di De Laurentiis, nel giorno in cui prop - facebook.com facebook

Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento all'età di 79 anni Giuseppe #Savoldi, attaccante di origini bergamasche che vestì le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli x.com