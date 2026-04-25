La Juventus sta valutando diverse mosse di mercato per rafforzare il reparto offensivo. Tra le possibilità, si parla di un ritorno di un allenatore che ha già lavorato con la squadra. Nel frattempo, un giocatore rischia di più rispetto agli altri di perdere il posto in rosa. La società segue con attenzione le situazioni legate a queste decisioni, senza ancora confermare eventuali cambiamenti.

di Alessio Lento La Juventus è sempre attenta a cogliere le opportunità nel mercato e questa volta sembra essere decisa a fare un passo importante per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da yallakora.com, il club bianconero avrebbe già avviato i contatti con Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, per sondare la disponibilità dell’egiziano a tornare in Serie A nella prossima stagione. L’idea sarebbe quella di dare nuova linfa all’attacco bianconero con un giocatore di classe mondiale, che ha saputo brillare con il Liverpool in Premier e Champions League. L’eventuale arrivo di Salah alla Juventus non sarebbe solo un colpo mediatico, ma un innesto che potrebbe spostare gli equilibri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salah ritrova Spalletti alla Juventus? C’è un giocatore che rischia più di tutti

SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

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