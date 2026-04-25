Sabato pomeriggio dedicato allo shopping, con l’obiettivo di preparare la valigia per il fine settimana. La scelta ricade su abbigliamento coordinato con uno stile comodo e informale, scarpe che uniscono eleganza e praticità e accessori che completano il look. La selezione si concentra su capi pratici ma di tendenza, ideali per un breve viaggio o un weekend fuori porta. La giornata si svolge tra negozi e boutique, con attenzione ai dettagli e alle preferenze personali.

I set coordinati dall'attitudine rilassata, le scarpe comode (e chic), e gli accessori che svoltano il look sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo questo sabato, dedicato alla pianificazione di gite fuori porta e piccole fughe per il fine settimana +++dropcap con i ponti primaverili in arrivo e la prospettiva di qualche breve fuga fuori città, anche la nostra voglia di shopping aumenta. Il cambio di stagione e la pianificazione di un lungo fine settimana di vacanza rappresentano il pretesto ideale per rivedere priorità. e guardaroba. È giunto il momento di eliminare ciò che proprio non ci rispecchia più -...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: la valigia per il weekend

Last-Minute Easter Shopping with Shipt | Ride-Along Vlog

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