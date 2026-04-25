Rowe incanta il Bologna e…la Premier League! Quanto vale oggi l’attaccante inglese dentro alla sua ascesa in rossoblù

Un attaccante inglese ha attirato l’attenzione del calcio internazionale grazie alla sua performance con il Bologna, con cui ha segnato numerosi gol e mostrato un buon rendimento. La sua stagione ha suscitato interesse anche per il suo valore di mercato attuale. L’interesse proveniente dalla Premier League si concentra su di lui, che si sta affermando come uno dei talenti emergenti nel campionato italiano.

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