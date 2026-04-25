Nella capitale si preparano a nuove sfide di mercato, con diversi giocatori in bilico e un possibile cambio di rotta in attacco. Dopo aver concluso la questione legata all’allenatore, si concentrano sulle trattative per i rinnovi di tre calciatori: Cristante, Mancini e Pellegrini. La società ha ufficializzato la risoluzione del caso Ranieri, ora si lavora per programmare la stagione futura.

E adesso che Gasperini ha pieni poteri, si può anche iniziare a programmare la prossima stagione in base ai dettami dell’allenatore giallorosso. Perché poi tante cose si erano fermate, arenate strada facendo, visto che ancora non si sapeva dove si sarebbe andati a finire. Ora che tutto è molto più chiaro, si può dar via al momento delle scelte. Chi va e chi resta, in attesa poi di vedere anche chi arriverà. Gasp nei giorni scorsi è stato chiaro, ad esempio, su un gruppo di giocatori, che poi è quello che rappresenta il nucleo portante della sua Roma. "Questa squadra ha una base evidente e importante: non va ricostruita, va rinforzata". Concetto che era stato anche anticipato da quel "ho sentito parlare della gang del sesto posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, ora il mercato per Gasp: tanti in bilico, in attacco sarà rivoluzione. Tre rinnovi in vista

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