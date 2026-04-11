Boga sempre più al centro della Juventus | solo Malen della Roma ha fatto meglio dell’ivoriano in Serie A! Il dato

Boga si sta confermando come uno dei protagonisti della Juventus in questa stagione di Serie A, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Solo un attaccante della Roma ha fatto meglio dell’ivoriano in termini di rendimento nel campionato italiano. I numeri raccolti finora mostrano un momento di forma molto positivo, con contributi significativi alla fase offensiva della squadra.

di Luca Fioretti Boga al centro della Juventus: momento magico, l’attaccante registra numeri clamorosi in campionato certificando uno stato di forma eccellente. Le recenti prestazioni sul campo evidenziano una tendenza estremamente positiva per l’attacco. Jérémie Boga sta vivendo un momento davvero magico con la maglia della Juventus. Secondo i dati di OptaPaolo, dalla sua primissima marcatura contro la Roma dell’ 1 marzo, l’attaccante ha mantenuto un rendimento assolutamente impressionante. Il talento ha accumulato un bottino di 4 centri, dimostrando una straordinaria lucidità per supportare gli obiettivi della compagine bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga sempre più al centro della Juventus: solo Malen della Roma ha fatto meglio dell’ivoriano in Serie A! Il dato Roma, solo Mourinho ha fatto meglio di Gasperini: il dato sui punti alla 30esima giornataLa Roma contro il Lecce ha ritrovato una vittoria importantissima che dà fiducia alla squadra e che tiene vivo il sogno quarto posto. Boga Juventus, l’intenzione della società sul riscatto dell’ivoriano è chiara. Ecco che cosa ne pensa Spallettidi Redazione JuventusNews24Boga Juventus, l’intenzione della società bianconera sul riscatto dell’attaccante africano è chiara.