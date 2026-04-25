Roma Juve Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio

La partita tra la squadra Primavera di Roma e quella di Juventus si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La gara, valida per la 35ª giornata del campionato, è iniziata poco fa e ha visto entrambe le formazioni impegnate a cercare la rete senza successo. La cronaca si sta sviluppando con azioni offensive da entrambe le parti, mentre la moviola sta analizzando alcune situazioni di gioco.

di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo ed affronta la Roma nella gara valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Roma Juve Primavera. Migliore in campo Juve Primavera:. Roma Juve Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Marchetti, Seck, Nardin; Lulli, Panico, Bah, Cama; Della Rocca, Maccaroni; Arena.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio Notizie correlate Cremonese Juve Primavera 0-0 LIVE: fischio d’iniziodi Marco BaridonCremonese Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di campionato... Juve Monza Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio a VinovoCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: U20 | Juventus-Fiorentina | La partita; Primavera Women, la Final Four si giocherà a Sassuolo: lo scudetto si assegna tra il 9 e l’11 maggio; Scheda squadra Juventus U20; Serie A Femminile, Juve-Inter e Sassuolo-Roma in contemporanea: ecco quando. Diretta Roma Juventus Primavera | Streaming video tv: giallorossi sognano il podio (25 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato ... juventusnews24.com Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - facebook.com facebook #Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming x.com