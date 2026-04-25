Un incidente mortale si è verificato vicino a Fiumino, provocando la morte di una persona investita. La strada interessata dal sinistro è rimasta chiusa per diverso tempo mentre gli agenti della polizia stradale svolgevano i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Una persona è morta dopo essere stata investita e altre tre sono rimaste ferite a Roma nella notte tra venerdì e sabato. Il sinistro si è verificato in via Coccia di Morto, l'arteria che collega Fiumicino con Focene. Secondo le prime informazioni, l'investimento avrebbe coinvolto tre veicoli e sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto la polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso. La strada, in entrambe le direzioni, è rimasta chiusa a lungo per consentire gli accertamenti ed è stata riaperta solo all'alba.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, investito vicino a Fiumicino: morto

ABBIAMO SALVATO LE KPOP DEMON HUNTERS NELLA VITA REALE! *cosa è successo alle huntrix*

Notizie correlate

Roma, incidente stradale vicino a Fiumicino: un morto e tre feritiUna persona è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Roma nella notte tra venerdì e sabato.

Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livelloAlexander Manninger, ex calciatore e portiere di diverse squadre tra cui la Juventus, è morto a 48 anni a Nußdorf, vicino a Salisburgo.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista; Incidente a Venezia, investito sulle strisce a 86 anni: muore poco dopo in ospedale; Prenestino, 17enne ruba auto e nella fuga investe un uomo; Incidente a Torino, uomo investito da un tram: è in gravi condizioni.

Roma, investito vicino a Fiumicino: mortoUna persona è morta dopo essere stata investita e altre tre sono rimaste ferite a Roma nella notte tra venerdì e sabato. Il sinistro si è verificato in via Coccia di Morto, l'arteria che collega Fiumi ... msn.com

Roma, militare dell’Esercito investito davanti all’ambasciata dell’IranGrave incidente a Roma in via Nomentana davanti all’ambasciata dell’Iran: un militare dell’Esercito di 27 anni è stato investito da uno scooter ed è finito in codice rosso all’Umberto I. infodifesa.it

Si celebra l'81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. A Roma la giornata si è aperta con l'omaggio alle Fosse Ardeatine, poi il Capo dello Stato si è recato a rendere omaggio al Milite Ignoto - facebook.com facebook

La Roma si prepara alla rivoluzione: Massara ai saluti, il sogno è Manna ma c'è di mezzo il Napoli x.com