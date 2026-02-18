Fortezza Olimpico | il piano di Gasperini per blindare il quarto posto

Gian Piero Gasperini ha presentato un piano preciso per rafforzare la difesa dell’Atalanta e consolidare il quarto posto in classifica. La sua strategia punta a rendere la squadra più resistente alle offensive avversarie, soprattutto nelle partite decisive delle prossime settimane. Nel frattempo, la Roma si prepara a un ciclo di partite che potrebbe decidere il suo futuro in zona Champions.

La Roma si appresta a vivere un quindicinale che profuma di sentenza definitiva per le ambizioni d’élite. Con il quarto posto attualmente difeso con le unghie e un solo punto di vantaggio sulla Juventus, il sodalizio giallorosso affida il proprio destino al calore dei 60 mila dell’Olimpico. Le prossime due tappe casalinghe, contro Cremonese e nel summit diretto contro i bianconeri, non sono semplici appuntamenti di calendario, ma veri e propri scontri campali inseriti in un intreccio di risultati incrociati che potrebbe ridisegnare la gerarchia della zona Champions League. L’intreccio del calendario: l’occasione per l’allungo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

