Fortezza Olimpico | il piano di Gasperini per blindare il quarto posto
Gian Piero Gasperini ha presentato un piano preciso per rafforzare la difesa dell’Atalanta e consolidare il quarto posto in classifica. La sua strategia punta a rendere la squadra più resistente alle offensive avversarie, soprattutto nelle partite decisive delle prossime settimane. Nel frattempo, la Roma si prepara a un ciclo di partite che potrebbe decidere il suo futuro in zona Champions.
La Roma si appresta a vivere un quindicinale che profuma di sentenza definitiva per le ambizioni d'élite. Con il quarto posto attualmente difeso con le unghie e un solo punto di vantaggio sulla Juventus, il sodalizio giallorosso affida il proprio destino al calore dei 60 mila dell'Olimpico. Le prossime due tappe casalinghe, contro Cremonese e nel summit diretto contro i bianconeri, non sono semplici appuntamenti di calendario, ma veri e propri scontri campali inseriti in un intreccio di risultati incrociati che potrebbe ridisegnare la gerarchia della zona Champions League.
Roma Cagliari 2-0: Malen fa volare Gasperini, i giallorossi agganciano la Juve al quarto posto. Cosa è successo all'Olimpico. Questa sera all'Olimpico, la Roma batte il Cagliari 2-0 e si prende tre punti fondamentali nella corsa alla Champions.
Il Como a caccia del quarto posto a Roma, Fabregas: "Gasperini non ci lascerà respirare". Il Como affronta la sfida contro la Roma all'Olimpico, desideroso di riscattarsi dopo la sconfitta contro l'Inter.
