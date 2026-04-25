Dopo la vittoria in trasferta a Bologna, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la situazione attuale della squadra. Il giocatore ha affermato che raggiungere la Champions League sarà difficile, soprattutto considerando la sfida con la Juventus. Le sue parole si sono concentrate sull’obiettivo finale di questa stagione, senza ulteriori approfondimenti.

Al termine della vittoriosa trasferta di Bologna, Bryan Cristante ha analizzato il momento della Roma ai microfoni di DAZN, tracciando l’obiettivo per questo finale di stagione. Il centrocampista azzurro non si nasconde e punta con decisione al traguardo più prestigioso, pur riconoscendo le difficoltà di una classifica che vede i bianconeri ancora avanti: “Vogliamo giocarci le nostre carte per la qualificazione in Champions League. Siamo consapevoli che riuscire a superare la Juventus sarà un’impresa estremamente complicata, ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine”. Oltre ai temi strettamente legati al campo e alla rincorsa europea, Cristante ha voluto ritagliare un momento per un omaggio sentito, rivolto a chi lo ha preceduto sulla panchina capitolina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Cristante punta la Champions: “Difficile superare la Juve”

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