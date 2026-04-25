Ripetitore per Farnocchia Ok della Soprintendenza | E presto anche a SAnna

La Soprintendenza archeologica delle belle arti di Lucca e Massa Carrara ha dato il via libera all’installazione di un ripetitore a Farnocchia. La decisione segue le verifiche e i controlli necessari per autorizzare l’intervento. Nei prossimi mesi, sarà possibile anche l’installazione di un nuovo ripetitore a S.Anna, sempre sotto la supervisione delle autorità competenti. Le opere sono finalizzate a migliorare la copertura dei segnali nella zona.

C’è l’ok della Soprintendenza archeologica delle belle arti di Lucca e Massa Carrara dopo le contro-deduzioni e la proposta di abbassare di alcuni metri il palo dell’antenna proposte e depositate da Inwit, la società che insieme a Fibercop e a Vodafone costruirà la nuova Stazione radio base a Stazzema. Doo una prima bocciatura, il sindaco aveva alzato la voce evidenziando la necessità di un servizio di linea in montagna. "Prendiamo atto che siamo stati ascoltati dalla Soprintendenza – commenta il sindaco Maurizio Verona – la nuova antenna, che verrà installata nel capoluogo di Stazzema in località il Monte, sarà in grado di illuminare la vallata che vede Farnocchia, oggi praticamente senza rete mobile e dati internet, Pomezzana e con buona probabilità anche il paese di Mulina dove ad oggi i cellulari non funzionano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ripetitore per Farnocchia. Ok della Soprintendenza: "E presto anche a S.Anna" Notizie correlate Leggi anche: Sant’Anna, svegliato troppo presto per le dimissioni si infuria e cerca un coltello contro i medici: denunciato 20enne Leggi anche: La Casa della Cultura apre le porte alla comunità: presto sarà anche Museo Civico