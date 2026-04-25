Una comunicazione ufficiale è stata inviata alla Federcalcio italiana, annunciando l’ammissione della nazionale ai prossimi Mondiali di calcio. La decisione è stata presa durante un Consiglio Straordinario tenutosi a Zurigo, e l’annuncio ufficiale conferma la partecipazione della squadra al torneo che si svolgerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada a partire dall’11 giugno. La lettera rappresenta un passo importante per la nazionale italiana in vista della competizione internazionale.

Immaginiamo la missiva: «Spettabile Federcalcio italiana, in seguito al Consiglio Straordinario riunitosi a Zurigo abbiamo ammesso la Vostra rappresentativa nazionale al Campionato del Mondo di calcio in programma in Usa-Messico-Canada, al via l’11 giugno p.v. Seguirà ulteriore comunicazione con tutti i dettagli». Firmato Fifa. Ecco, arrivasse questa letteronza, dovremmo dire di no? Per quale motivo? “Per dignità”, spiegano i duri e puri del calcio pulito, quelli che sostengono di far colazione con latte e fair play ma poi, quando gioca la loro squadra del cuore, dignità e correttezza spesso le dimenticano negli spogliatoi, gli aiutini dell’arbitro se li prendono e pazienza per l’avversario, «tanto la palla rimbalza per tutti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ripescati ai Mondiali? Accettiamo subito!

Ormai l' Italia vive solo di ricordi parte2 #calcio

Notizie correlate

Mondiali, Azzurri ripescati? La BBC: “La Fifa non farà nessuno scambio con l’Iran”. L’iniziativa di Zampolli un’altra figuraccia per il calcio italianoL‘Italia del calcio si è già abbastanza svilita sul campo, con la disfatta in Bosnia che è costata l’assenza dal terzo Mondiale consecutivo.

Energie rinnovabili, il Comune replica ai comitati: "Noi presenti ai tavoli, non accettiamo lezioni"“È stata garantita dunque una presenza costante e documentata sia al Tavolo Provinciale dell’Energia, sia alle consultazioni in Regione presso la Cal...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Ripescaggio Italia ai Mondiali: l’ultimatum di Trump all’Iran disegna un nuovo scenario.

Italia ripescata ai Mondiali? Mentana: Sarebbe squallido e ingiusto(Adnkronos) – L’Italia sarà ripescata ai prossimi Mondiali? Il possibile forfait dell’Iran, a causa del conflitto con gli Stati Uniti, paese ospitante della rassegna iridata insieme a Canada e Messico ... pianetagenoa1893.net

Italia ripescata ai Mondiali 2026 negli USA? La risposta di Donald TrumpL’eventualità che l’Italia possa essere ripescata ai Mondiali di calcio del 2026 torna al centro dell’attenzione nel caso in cui l’Iran non dovesse partecipare, a causa della guerra in corso contro gl ... strettoweb.com