Durante i Campionati europei di precisione svoltisi ad Alcantarilla, la squadra italiana si è aggiudicata la medaglia d’oro. Con una performance complessiva di 98 centimetri nei sei lanci, ha superato le squadre di Germania e Francia. La vittoria ha rappresentato un risultato importante per il team nazionale, che ha ottenuto il primo posto in questa competizione internazionale.

? Cosa sapere L'Italia ANPDI vince l'oro ai Campionati europei di precisione ad Alcantarilla.. La squadra supera Germania e Francia con 98 centimetri totali nei sei lanci.. La Nazionale italiana ANPDI ha conquistato l’oro ai Campionati europei di precisione in atterraggio ad Alcantarilla, in Spagna, superando Germania e Francia con un totale di 98 centimetri accumulati nei sei lanci previsti tra il 20 e il 24 aprile. Il trionfo azzurro arriva dopo una seconda giornata di gara decisiva, durante la quale la squadra è riuscita a ribaltare la classifica dopo un inizio difficile che vedeva i tedeschi in testa. Il distacco finale tra l’Italia e la Germania si è assestato su 6 centimetri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimonta azzurra in Spagna: l’Italia vola e conquista l’oro d’Europa

Notizie correlate

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: oro storico per la Spagna, assurda rimonta azzurra nella combinata nordicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle...

Peso: Giulia Imperio vola a Batumi con un oro da rimontaL’oro italiano brilla a Batumi, dove Giulia Imperio ha conquistato il titolo europeo nella categoria dei -48 kg.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Jannik Sinner evade dalle sabbie mobili e supera Bonzi in rimonta nell’esordio a Madrid; Madrid su SuperTennis: Paolini rimonta Siegemund e va al terzo turno; Sinner avanti con il brivido! Perde il primo set, ma rimonta Bonzi; Paolini avanti a Madrid, attesa per Sinner e Musetti.

*IMPRESA DELLA FRECCIA AZZURRA: RIMONTA DA SOGNO AL RESIA C! * Cose da non credere al campo *Resia C Ridotto!* In una partita che sembrava stregata, i nostri Esordienti hanno dimostrato cosa significa avere il cuore azzurro. Sotto di tre - facebook.com facebook

IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com