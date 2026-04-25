Rilancio Brooke’s Bedroom | sfida e tensioni tra Brooke e Steffy

Brooke ha annunciato ufficialmente il rilancio del marchio Brooke's Bedroom durante un evento a Montecarlo. Nel frattempo, il progetto avviato da Ridge ha portato a tensioni tra Brooke e Steffy all’interno di Forrester Creations, creando un clima di confronto tra le due. La questione riguarda le decisioni strategiche e le dinamiche interne all’azienda, con le due donne coinvolte in una discussione che si fa sempre più accesa.

? Cosa sapere Brooke rilancia il marchio Brooke's Bedroom con un annuncio ufficiale a Montecarlo.. Il progetto di Ridge scatena tensioni tra Brooke e Steffy in Forrester Creations.. Domenica 26 aprile, Brooke accetta la sfida di Ridge per rilanciare la linea di lingerie Brooke’s Bedroom dopo che il marito le ha proposto di recuperare il marchio storico della Forrester Creations. Il progetto lavorativo mira a riportare in auge un brand che ha dominato le vendite della casa di moda per anni. Nonostante i dubbi iniziali legati alla sua età anagrafica, Brooke ha deciso di impegnarsi pienamente nel rilancio. L’annuncio ufficiale è previsto durante il summit della moda che si terrà a Montecarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rilancio Brooke’s Bedroom: sfida e tensioni tra Brooke e Steffy Notizie correlate Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026: Brooke accetta di rilanciare la Brooke’s Bedroom© US MediasetNovità lavorativa in vista per Brooke Logan nelle prossime puntate di Beautiful. Beautiful Dal 13 Al 19 Aprile 2026: Guerra aperta tra Steffy e Brooke!La scarcerazione di Sheila sconvolge ogni equilibrio in Beautiful e manda Steffy nel caos più totale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Beautiful, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Brooke conquista Montecarlo, Poppy viene arrestata; Beautiful dal 27 aprile al 03 maggio 2026 | La Vittoria Di Brooke!; Beautiful dal 27 aprile al 03 maggio 2026: La Vittoria Di Brooke!.