Otto ore di musica live oggi dalle 16 alla mezzanotte (ingresso libero), per " Remember Woodstock " dal palco dello chalet Lo Sbarello ai giardini pubblici di viale Cavallotti a Jesi, tra i protagonisti della scena, a partire dalle 19, ci sarà Mike Coacci con la sua band. Il chitarrista e cantautore anconetano divide la sua carriera musicale tra l’Italia e l’estero, soprattutto gli Stati Uniti dove si esibisce nei club e nei festival. Ha registrato in studio per Vasco Rossi e suonato con big come Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi), Fede Poggipollini (Ligabue), Richie Cannata (Sax di Billie Joel), Ladell Mclin e tanti altri. Mike Coacci che tipo di concerto sarà quello dedicato alla Liberazione? "Con la band faremo uno spettacolo in pieno stile hendrixiano, molto psichedelico e coinvolgente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricordando Woodstock. C’è anche Mike Coacci: "Un viaggio nel rock"

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