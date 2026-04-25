Nel fine settimana, Pietrasanta ospita una serie di eventi dedicati all’artigianato e all’arte, concentrati tra la Marina e il centro storico. La manifestazione mette in mostra il lavoro manuale attraverso esposizioni e dimostrazioni di ricamo e pittura, offrendo ai visitatori un’opportunità di approfondimento e di scoperta delle tecniche tradizionali. L’iniziativa si svolge in diverse location della città, coinvolgendo artisti e artigiani locali.

Un’esplorazione dedicata all’eccellenza del “fatto a mano”: è il fine settimana a Pietrasanta che da ieri offre, dalla Marina al centro storico, l’occasione di incontrare la sapienza manuale declinata in diverse espressioni artististe. Dalle 10 stand aperti, fra il parco e la villa della Versiliana, a Fiumetto, per la 24° edizione del “Country & Garden Show”, la mostra mercato del vivere in campagna organizzata dall’associazione Country Eventi che accoglierà i visitatori fino a domani (orario 10-20): protagonisti fiori e arredi da giardino, stoffe, prodotti tipici locali, oggettistica d’altri tempi e piccoli gioielli di creatività. Nella...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricamo e pittura. Tutti gli eventi del weekend

Norwich Castle: Royal Palace Reborn. The Norwich Friends' Tapestry

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