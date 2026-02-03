Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Durante il weekend del 7 e 8 febbraio, il Veneto si anima con visite guidate che svelano i segreti di Canova e di Possagno. Le iniziative invitano i visitatori a scoprire da vicino la gipsoteca del grande artista, un vero e proprio tempio di bellezza e arte. Un’occasione per chiudere gli occhi e immergersi nella storia senza allontanarsi troppo dalle proprie città.

Veneto Segreto propone nel weekend del 7 e l'8 febbraio 2026 una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte!DA NON PERDEREWEEKEND 7-8 FEBBRAIOSEGRETI DI CANOVA: LA GIPSOTECA DI POSSAGNOSEGRETI DI CANOVA: LA GIPSOTECA DI POSSAGNOImmergiti in un tempio di pura bellezza dove il gesso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. (1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano Ultime notizie su Veneto Segreto Argomenti discussi: Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 24 e 25 gennaio 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Quando la pasta divenne popolare: il segreto veneto del 1604; La Verona sotterranea. Veneto segreto, tutti gli eventi del weekendVeneto Segreto propone nel weekend dal 24 al 25 gennaio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Venite a scoprire Palazzo Montanari, una villa padronale trecentesca situata sulla ... padovaoggi.it “Non credevamo che il Veneto potesse sorprenderci così!”. Con Veneto Segreto ogni visita guidata diventa un’avventura unica tra arte, storia e curiosità nascoste. Vivi anche tu emozioni autentiche e scopri angoli che solo pochi conoscono. Prenota la tua - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.