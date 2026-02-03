Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Da padovaoggi.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend del 7 e 8 febbraio, il Veneto si anima con visite guidate che svelano i segreti di Canova e di Possagno. Le iniziative invitano i visitatori a scoprire da vicino la gipsoteca del grande artista, un vero e proprio tempio di bellezza e arte. Un’occasione per chiudere gli occhi e immergersi nella storia senza allontanarsi troppo dalle proprie città.

Veneto Segreto propone nel weekend del 7 e l'8 febbraio 2026 una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte!DA NON PERDEREWEEKEND 7-8 FEBBRAIOSEGRETI DI CANOVA: LA GIPSOTECA DI POSSAGNOSEGRETI DI CANOVA: LA GIPSOTECA DI POSSAGNOImmergiti in un tempio di pura bellezza dove il gesso.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

(1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano

Video (1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano

Ultime notizie su Veneto Segreto

Argomenti discussi: Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 24 e 25 gennaio 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Quando la pasta divenne popolare: il segreto veneto del 1604; La Verona sotterranea.

veneto segreto tutti gliVeneto segreto, tutti gli eventi del weekendVeneto Segreto propone nel weekend dal 24 al 25 gennaio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Venite a scoprire Palazzo Montanari, una villa padronale trecentesca situata sulla ... padovaoggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.