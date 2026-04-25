Riaprite il Cab 41! | i comici lanciano un appello dopo la chiusura del tempio torinese del cabaret

Da diversi giorni, sui social e sui siti web si trova un messaggio che annuncia la chiusura temporanea del Cab 41, locale situato in zona Crocetta e attivo dal 1994. Questo locale è considerato uno dei più importanti in Italia nel settore del cabaret e ha rappresentato un punto di riferimento per molti comici che hanno iniziato la carriera lì. La notizia ha suscitato lamentele tra gli appassionati e tra chi frequenta regolarmente lo spazio.

Chiuso temporaneamente. Questo è il messaggio che si legge in rete e sui social cercando il Cab 41, il locale in zona Crocetta che dal 1994 è l'unico in città a proporre spettacoli di cabaret, tra i migliori in Italia ed è per questo diventato un trampolino di lancio per tantissimi comici che poi.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Referendum Giustizia, altro che “remuntada”: Sì ancora avanti. E la sinistra schiera i comici e si gioca la carta del cabaretReferendum sulla Giustizia, sui sondaggi in merito a testa a testa, imminenti rimonte e fantasmagorici sorpassi, siamo alle comiche finali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Riaprite il Cab 41!: i comici lanciano un appello dopo la chiusura del tempio torinese del cabaret; Riaprite il Cab 41!: il tempio torinese del cabaret chiuso da tre mesi, l'appello dei comici; Addio Cab41, l’appello dei comici per la riapertura. I gestori: Licenza revocata, siamo disperati. Riaprite il Cab 41!: i comici lanciano un appello dopo la chiusura del tempio torinese del cabaretÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... torinotoday.it Appello per il Cab41, i cabarettisti: Riaprite quello spazioIl locale è stato chiuso dopo i controlli post Crans-Montana: «Servono lavori importanti che la proprietà non intende fare al momento». Fra quanti chiedono la ... lastampa.it La Stampa. . “Riaprite il Cab 41”. Lo dicono uno dopo l’altro, in un video di poco meno di un minuto che sta circolando sui social. Sedici comici, volti noti della scena nazionale e locale, si mettono in fila davanti alla telecamera per lanciare un appello semplice - facebook.com facebook Appello per il Cab41, i cabarettisti: "Riaprite quello spazio" lastampa.it/torino/2026/04… @LaStampa x.com