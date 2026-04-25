Rgs agli enti pubblici costi energetici esclusi da limiti di spesa PILOTA

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ragioneria generale dello Stato ha deciso di escludere gli enti pubblici dall'applicazione dei limiti di spesa relativi ai costi energetici. Questa disposizione riguarda le amministrazioni pubbliche e si applica alla spesa energetica, che non sarà soggetta ai vincoli di contenimento imposti dalla spending review. La misura è stata comunicata recentemente e riguarda le modalità di gestione del bilancio degli enti pubblici.

La Ragioneria generale dello Stato esenta organismi e amministrazioni dagli obblighi di spending review, almeno sulla spesa energetica. In una circolare inviata alla presidenza del Consiglio e a tutti i ministeri, la Rgs richiama alle necessità imposte dalle nuove regole sulla spesa, ma considerando gli effetti della guerra in Iran, mette anche in chiaro che quest'anno i consumi energetici non saranno sottoposti ai limiti previsti per legge per l'acquisto di beni e servizi. "Considerato l'acuirsi della situazione politica internazionale di conflitto, aggravata anche dall'intensificarsi delle ostilità nell'area mediorientale, tenuto conto del...🔗 Leggi su Lanazione.it

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