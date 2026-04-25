rgs agli enti pubblici costi energetici esclusi da limiti di spesa

La Ragioneria generale dello Stato ha deciso di escludere gli enti pubblici dai limiti di spesa relativi ai costi energetici. Questa disposizione riguarda tutte le amministrazioni e gli organismi pubblici, che continueranno a gestire le proprie spese energetiche senza essere soggetti ai vincoli imposti dalla spending review. La misura è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza prevedere modifiche o restrizioni specifiche per questa voce di spesa.

La Ragioneria generale dello Stato esenta organismi e amministrazioni dagli obblighi di spending review, almeno sulla spesa energetica. In una circolare inviata alla presidenza del Consiglio e a tutti i ministeri, la Rgs richiama alle necessità imposte dalle nuove regole sulla spesa, ma considerando gli effetti della guerra in Iran, mette anche in chiaro che quest'anno i consumi energetici non saranno sottoposti ai limiti previsti per legge per l'acquisto di beni e servizi. "Considerato l'acuirsi della situazione politica internazionale di conflitto, aggravata anche dall'intensificarsi delle ostilità nell'area mediorientale, tenuto conto del...🔗 Leggi su Lanazione.it

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