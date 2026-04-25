Resistenza italiana che cosa resta oggi

Da ildifforme.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si riflette su chi ha partecipato alla Resistenza italiana, un movimento che ha coinvolto individui di tutte le età e provenienze sociali. Secondo lo storico Claudio Pavone, si trattò di un fenomeno complesso che unì tre aspetti principali: una guerra patriottica contro l’occupante, una guerra civile tra italiani e una lotta di classe. Questi elementi si sono intrecciati nel corso di quel periodo, lasciando un’eredità ancora discussa.

A far parte della Resistenza furono persone di ogni età, origine sociale. Secondo lo storico Claudio Pavone fu un processo storico in cui si intrecciarono tre tipologie di conflitto: una guerra patriottica, una guerra civile e una guerra di classe. Oggi, come ogni anno, dobbiamo ricordare quegli uomini e quelle donne che hanno dato la vita per il nostro Paese La Resistenza italianacominciò subito dopo la caduta del fascismoe la sottoscrizione dell’armistizio firmato con gli Alleati il 3 settembre e poi reso pubblico l’8 settembre 1943, e si protrasse per i venti mesi successivi, due inverni e un’estate,sino al 25 aprile 1945, giorno della Liberazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La Resistenza Italiana spiegata in 10 minuti – La lotta contro il nazifascismo

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