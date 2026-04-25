resistenza italiana che cosa resta oggi

Oggi si riflette su chi ha partecipato alla Resistenza italiana, un movimento che ha coinvolto individui di tutte le età e provenienze sociali. Secondo lo storico Claudio Pavone, si trattò di un fenomeno complesso che unì tre aspetti principali: una guerra patriottica contro l’occupante, una guerra civile tra italiani e una lotta di classe. Questi elementi si sono intrecciati nel corso di quel periodo, lasciando un’eredità ancora discussa.

A far parte della Resistenza furono persone di ogni età, origine sociale. Secondo lo storico Claudio Pavone fu un processo storico in cui si intrecciarono tre tipologie di conflitto: una guerra patriottica, una guerra civile e una guerra di classe. Oggi, come ogni anno, dobbiamo ricordare quegli uomini e quelle donne che hanno dato la vita per il nostro Paese La Resistenza italianacominciò subito dopo la caduta del fascismoe la sottoscrizione dell’armistizio firmato con gli Alleati il 3 settembre e poi reso pubblico l’8 settembre 1943, e si protrasse per i venti mesi successivi, due inverni e un’estate,sino al 25 aprile 1945, giorno della Liberazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La Resistenza Italiana spiegata in 10 minuti – La lotta contro il nazifascismo

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oggi è quel giorno dell'anno dove gli alleati dei fascisti del XXI secolo, gli amici dei banderisti e i sostenitori del progetto coloniale sionista approfittano del fatto che i Partigiani italiani sono tutti morti per mettere la gloriosa storia della Resistenza italiana al servi - facebook.com facebook

Il prossimo 25 aprile sarò a Kyiv, in Ucraina, cioè nel posto in cui ha più senso essere. Celebrerò con grande emozione la RESISTENZA insieme ad un popolo che realmente RESISTE. Lascio volentieri le piazze italiane ai partigiani da salotto, che i valori dell’ x.com