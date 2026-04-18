Strasburgo-Rennes domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:15 si giocherà la sfida tra Strasburgo e Rennes, valida per il campionato francese. Lo Strasburgo, che ha appena vinto contro il Magonza in Conference League, torna in campo dopo quella vittoria e si prepara ad affrontare la squadra di Haise in casa. Le formazioni e le quote sono state già rese note, e sono attesi pronostici sulla partita.

Uno Strasburgo reduce dall’impresa contro il Magonza in Conference League torna ad interessarsi al campionato affrontando in casa contro il Rennes di Haise. Una prova memorabile quella dei ragazzi di O’Neill che hanno anche approfittato della settimana di sosta per annichilire e cancellare dal campo una squadra che aveva vinto con merito l’andata. Doppio vantaggio nel primo tempo e poi gli alsaziani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Rennes (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Metz-Paris FC (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDopo aver schiantato il Monaco nell’ultimo turno il Paris FC di Koumbouarè è ad un passo dalla salvezza e la matematica potrebbe arrivare già oggi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Calcio estero, il programma del weekend: occhi puntati su City-Arsenal, in Spagna si assegna la Coppa del Re; Sfida Haaland-Gyokeres, Manchester City-Arsenal decide la Premier; Malagò candidato della serie A alla presidenza della Federcalcio: 14 club hanno già firmato. Pronostico Strasburgo vs Rennes – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Strasburgo e Rennes è in programma il 19 Aprile 2026 alle 17:15 nello storico Stadio de la Meinau. Una gara che mette di fronte due ... news-sports.it Ligue 1, dopo sei partite il Rennes torna a vincere. Goleada allo StrasburgoRennes a valanga sullo Strasburgo in una sfida valida per l'11ª giornata di Ligue 1. Grande protagonista Esteban Lepaul, attaccante classe 2000 che ha realizzato una tripletta. Bretoni in rete anche ... tuttomercatoweb.com Città e sindaci sempre più GREEN In Europa, dopo Copenaghen, avanzano i sindaci VERDI insieme all'asse verdi-sinistra ... Monaco, Parigi, Marsiglia, Lione, Lilla, Nimes, Rennes, Grenoble, Strasburgo, Amsterdam ... Il centrosinistra in Italia dovra' riflette facebook