Reinserimento di persone con dipendenze quattro milioni per promuovere percorsi rieducativi

Un nuovo intervento della regione punta a sostenere il reinserimento di persone con problemi di dipendenza, con un finanziamento di quattro milioni di euro destinato a programmi di recupero sociale e lavorativo. L'obiettivo è offrire percorsi di rieducazione che coinvolgano soggetti affetti da dipendenze patologiche, attraverso iniziative promosse dall’assessorato regionale delle Politiche sociali e della famiglia.

L'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ha destinato quattro milioni per il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti con dipendenze patologiche. L'avviso promuove percorsi rieducativi e formativi multilivello che consentano ai soggetti che presentano profili di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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