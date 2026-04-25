Reggio il centrosinistra di Battaglia svela i 5 volti per i quartieri

Il centrosinistra di Reggio Calabria ha annunciato ufficialmente i cinque candidati che si presenteranno nelle diverse circoscrizioni della città. La lista comprende rappresentanti di diverse aree e background, scelti per le elezioni locali in programma. La decisione di definire i nomi si è conclusa nelle ultime settimane, con l'obiettivo di rappresentare le diverse zone della città. I candidati sono stati presentati pubblicamente in un incontro con i membri del partito.

? Cosa sapere Il centrosinistra di Mimmo Battaglia definisce i cinque candidati per le circoscrizioni di Reggio Calabria.. La coalizione chiude le liste per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.. Domani, sabato 25 aprile alle ore 12, scade il termine per presentare le liste per il Consiglio comunale di Reggio Calabria e il centrosinistra ha già completato l’incastro dei nomi per le presidenze delle cinque circoscrizioni in vista del voto del 24 e 25 maggio. La coalizione che sostiene la candidatura di Mimmo Battaglia a sindaco ha definito i volti che dovranno rappresentare i quartieri della città. I volti che presidieranno i quartieri di Reggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il centrosinistra di Battaglia svela i 5 volti per i quartieri Notizie correlate Nucera si ritira: Battaglia unifica il centrosinistra per ReggioReggio Calabria vive un momento di svolta politica che ridisegna gli equilibri del centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraMimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Circoscrizioni, quasi tutto deciso ma resta uno scontro aperto nel centrosinistra; Reggio Calabria, Cannizzaro allarga il centrodestra, Battaglia ricompatta il centrosinistra; Elezioni a Reggio Calabria, 72 ore decisive tra liste e candidati; Reggini per Reggio, la sfida di Domenico Battaglia. Reggio Calabria, la corsa a quattro per la poltrona di SindacoScopri i quattro principali sfidanti per la poltrona di sindaco a Reggio Calabria: Cannizzaro, Battaglia, Lamberti Castronuovo e Pazzano si contendono Palazzo San Giorgio il 24-25 maggio 2026 ... ilmetropolitano.it Reggio Calabria, la Sinistra perde pezzi anche sulle Circoscrizioni: un candidato si ritira, elementi di sabotaggioColpo di scena nella corsa alla presidenza della Circoscrizione di Reggio Est del CentroSinistra: Giandomenico Caridi ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla candidatura. Per senso di r ... strettoweb.com Estate 2000 un imprenditore calabrese annuncia di aver rilevato dai Versace il 100% della storica Viola Reggio Calabria di Basket. Parte con proclami roboanti, nel giro di una settimana è capace di : - ingaggiare l'allora allenatore più importante di Italia con tri - facebook.com facebook A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West x.com