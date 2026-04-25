Reggiana-Palermo | tutto sulla sfida di Serie B al Mapei Stadium

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile alle 15:00 si gioca al Mapei Stadium la partita di Serie B tra Reggiana e Palermo. Le formazioni ufficiali verranno annunciate alle 14:45, poco prima dell'inizio del match. La sfida si inserisce nel calendario del campionato cadetto e vedrà le due squadre scendere in campo per la prima volta in questa occasione.

? Cosa sapere Reggiana e Palermo si affrontano sabato 25 aprile alle 15:00 al Mapei Stadium.. Le formazioni ufficiali saranno comunicate alle 14:45 prima del match di Serie B.. La Reggiana accoglie il Palermo alle ore 15.00 di questo sabato 25 aprile 2026 per una sfida di Serie B che vedrà protagonista il Mapei Stadium – Città del Tricolore. L’atmosfera nel territorio reggiano si carica d’attesa mentre i preparativi per l’incontro raggiungono il culmine. Il confronto tra le due formazione è previsto per il pomeriggio, con un appuntamento cruciale per il campionato in corso. Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio o che desiderano seguire ogni minimo dettaglio tecnico, la copertura mediatica sarà totale: a partire dalle 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

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