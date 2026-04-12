Stasera al Mapei Stadium si svolge la partita di Serie B tra la Reggiana e la Carrarese. L'incontro si terrà nel campo situato presso lo stadio Città del Tricolore. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per questa partita, che rappresenta un appuntamento importante del campionato. La sfida si svolge nel rispetto del calendario ufficiale della stagione.

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore si prepara ad accogliere, in serata, la sfida di Serie B tra la Reggiana e la Carrarese. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 19.30 di questa domenica 12 aprile 2026, un appuntamento che divide l’attenzione degli appassionati tra l’attesa tattica e il fervore delle tribune reggiane. L’appuntamento con il campo e i dettagli della diretta. seguirà l’evento, la programmazione prevede una finestra di aggiornamenti molto stretta: a partire dalle 19.15 saranno infatti disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre. La gestione dell’informazione in tempo reale sarà garantita da un monitoraggio costante che porterà sul web il tabellino completo e il resoconto minuto per minuto della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggiana-Carrarese: tutto sulla sfida di Serie B al Mapei Stadium

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