In provincia, i redditi più alti sono stati registrati a Montegridolfo, un borgo situato sulle colline della Valconca. La zona ha visto un incremento dei redditi complessivi, coinvolgendo anche le altre località della valle. I dati ufficiali mostrano che il numero di contribuenti con redditi elevati si concentra principalmente in questa area, mentre le statistiche indicano una crescita generale dei guadagni nella regione.

I paperoni in provincia hanno preso residenza a Montegridolfo, un grazioso borgo sulle colline della Valconca. Parlare di paperoni è eccessivo, ma è qui che si registrano le denunce dei redditi in media più alte di tutta la provincia. Il che è anche un’eccezione perché guardando alle denunce presentate dai cittadini residenti nei comuni della provincia riminese, quelle più alte di solito si concentrano nelle città della costa o nei comuni subito a ridosso della fascia costiera. Montegridolfo invece, con 22.367 euro di media, è il municipio con le denunce dei redditi più alte, segnando un aumento di poco meno di 700 euro rispetto a un anno fa. Per trovare il secondo comune in graduatoria dobbiamo arrivare nella città dei teatri, Santarcangelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Redditi, il primato a Montegridolfo. E tutta la Valconca è in crescita

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