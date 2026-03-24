Arezzo, 24 marzo 2026 – Cavriglia si conferma terreno fertile per la partecipazione politica e civica. A poche ore dalla chiusura delle urne per il referendum, il Partito Democratico locale rivendica con soddisfazione un risultato definito “straordinario”, evidenziando come il dato registrato nel territorio comunale rappresenti il migliore a favore del NO non solo nel Valdarno, ma nell’intera Provincia di Arezzo. Un esito che, secondo il PD cavrigliese, conferma ancora una volta la maturità politica della comunità e una capacità di mobilitazione solida e diffusa. “Vogliamo ringraziare prima di tutto le cittadine e i cittadini cavrigliesi –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, a Cavriglia il PD rivendica il primato: “Risultato straordinario in tutta la provincia”

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