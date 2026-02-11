L’Italia registra un aumento del 1,7% dei redditi delle famiglie, il più alto tra i Paesi industrializzati. La crescita sorprende, mentre molti altri Paesi del G7 vedono stalli o cali. La premier Meloni si dice orgogliosa di questo risultato.

Continua a crescere il reddito reale pro-capite delle famiglie italiane. Il Paese è in controtendenza rispetto alla media dei partner del G7, il gruppo delle grandi economie globali, e svetta anche nel confronto con i 38 maggiori Paesi industrializzati a mondo. Nel terzo trimestre dello scorso anno, dicono i numeri forniti dall’Ocse, il dato ha registrato un aumento dell’1,7%, trainato dalla crescita della retribuzione dei dipendenti, che, insieme al rialzo registrato in Polonia, è stata tra le più forti dalla fine del 2022 tra le nazioni che compongono l’Organizzazione. Il verdetto dell’Ocse riflette le cifre già emerse dall’analisi fatta dalla Fondazione Edisone sui dati Eurostat, riportata ier dal Messaggero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Redditi, la classifica dell?Ocse: l?Italia +1,7%, l?aumento più alto tra i Paesi industrializzati. Meloni: «Orgogliosi»

