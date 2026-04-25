Quanto potrebbe ricevere Stasi in caso di errore giudiziario accertato | la cifra

Se si confermasse un errore giudiziario e si procedesse con la revisione del processo, la cifra che potrebbe ricevere l'imputato come risarcimento si aggirerebbe tra i tre e i quattro milioni di euro. Questa stima si basa sulle richieste di risarcimento avanzate in casi simili di errori giudiziari accertati. La questione resta al centro di discussioni legali e civili, con le parti coinvolte che attendono eventuali sviluppi.

Tra i 3 e i 4 milioni di euro di risarcimento: sarebbe questa la cifra che potrebbe ricevere Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di proscioglimento dalle accuse. Una cifra monstre e che potrebbe essere decisamente superiore rispetto a quella prevista dalla legge per la ingiusta detenzione. L'unico condannato per il delitto di Chiara Poggi poi potrebbe recuperare il quasi milione di euro versato come risarcimento alla famiglia della giovane e per cui si era indebitato una volta finito dietro le sbarre. Quello ricostruito dal quotidiano Libero è l'ennesimo capitolo del delitto di Garlasco che sta letteralmente dominando la scena con alcune inaspettate novità e il tema della revisione del processo a Stasi è sempre più centrale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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