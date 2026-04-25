Dal 1° aprile dell’anno scorso, l’Istat ha introdotto un codice Ateco specifico anche per i servizi di escort, ma rimane incerto se le prostitute siano effettivamente soggette a tassazione. Pia Covre, attivista e rappresentante di associazioni che si occupano di diritti delle lavoratrici del sesso, sostiene che con l’attuale normativa non ci sia chiarezza. In particolare, si propone di modificare la legge Merlin per affrontare questa situazione.

Trieste, 25 aprile 2026 – Ma oggi le prostitute pagano le tasse? Dal 1° aprile dell’anno scorso l’Istat ha introdotto un codice Ateco dedicato anche ai servizi di escort (96.99.92, “altre attività di servizi alla persona n.c.a.”). “C’è chi ha aperto la partita Iva ma la fine della storia è pessima, perché basta essere in due in un appartamento e si finisce denunciate per sfruttamento della prostituzione”. Ha un tono battagliero Pia Covre, 79 anni, una vita dalla parte dei diritti “dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso, questa è la definizione più corretta”, spiega al telefono a Quotidiano.net. Ha fatto parte di quel mondo, senza mai nascondersi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prostitute e tasse, la versione di Pia Covre: “Con il codice Ateco non c’è chiarezza. Cambiare la legge Merlin”

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Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzareAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.