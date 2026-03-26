Escort protestano un anno dopo l' introduzione del codice ATECO paghiamo le tasse ma non abbiamo tutele
Un anno dopo l’introduzione del codice ATECO dedicato alle escort, alcune professioniste del settore manifestano insoddisfazione. Pur pagando le tasse richieste dalla normativa, denunciano di non avere adeguate tutele legali o diritti riconosciuti. La questione riguarda principalmente le modalità di regolamentazione e le eventuali lacune nell’applicazione delle norme che riguardano questa attività.
A distanza di un anno dall’introduzione del codice ATECO 96.99.92, pensato per includere le attività di escort e servizi di accompagnamento nella classificazione economica ufficiale, Escort Advisor ha analizzato i risultati di questa novità normativa, affermando che “resta evidente la mancanza di un sistema di diritti e tutele per chi opera nel settore”. Codice Ateco delle Escort tra obblighi fiscali e lacune sul fronte dei diritti Il parere degli analisti: "Serve più sicurezza" La testimonianza di Luana Absoluta Diana Rizzo: “Paghiamo le tasse, ma non abbiamo tutele” Codice Ateco delle Escort tra obblighi fiscali e lacune sul fronte dei diritti Secondo il portale Escort Advisor c’è un sistema ancora incompleto, caratterizzato da un forte squilibrio tra obblighi fiscali e assenza di diritti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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