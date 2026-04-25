Pronostico West Ham-Everton | la striscia si allunga

Sabato si gioca la partita tra West Ham ed Everton, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. Il West Ham, in lotta per evitare la retrocessione, affronta un Everton reduce di una sconfitta nel derby contro il Liverpool. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e si attendono le probabili formazioni di entrambe le squadre.

West Ham-Everton è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Alla disperata ricerca di punti salvezza, il West Ham di Moyes ospita un Everton che viene dalla delusione subita nel derby contro un Liverpool. Una mazzata clamorosa per gli ospiti, che vedono sfumare, se non del tutto, le possibilità di prendersi un posto in Europa per il prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono diverse squadre in mezzo, è complicato, anche se la classifica ancora lo permette. Ora, la squadra che ha comunque assoluta necessità di punti è quella che gioca in casa, distante solamente due lunghezze dal Tottenham che al momento sarebbe retrocesso.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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