Promozione in tivù Bellaria sbarca su Mediaset

Bellaria arriva in televisione, passando dal lungomare Raffaella Carrà agli schermi di Cologno Monzese, e poi alle smart tv del gruppo Mediaset, fondato da Silvio Berlusconi. La promozione del luogo si è fatta spazio attraverso vari canali, portando le immagini di Bellaria su diversi dispositivi e reti televisive. La presenza sulla televisione italiana coinvolge diverse piattaforme, dai canali tradizionali alle smart tv.

Dal lungomare Raffaella Carrà agli schermi di Cologno Monzese, dall’Isola dei Platani alle smart tv del gruppo fondato da Silvio Berlusconi. Bellaria Igea Marina prepara il grande salto in televisione con ‘ Visione 2026 ’, la nuova campagna di promozione turistica che partirà ai primi di maggio e porterà il nome della città di Panzini nel circuito Mediaset. Una vetrina nazionale, pensata per intercettare nuovi ospiti in Italia e all’estero. "Non sarà il classico spot inserito nel palinsesto – spiega l’amministrazione –. Il progetto punta sulle smart tv, gli schermi connessi a internet, sempre più presenti nelle case". Durante la visione dei contenuti comparirà una cornice grafica a forma di ‘L’ con il richiamo a Bellaria Igea Marina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Promozione in tivù, Bellaria sbarca su Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Fabrizio Corona sbarca su X e attacca (ancora) Mediaset: «Nei miei confronti atti indimidatori» Leggi anche: Fabrizio Corona 'sbarca' su X e attacca Mediaset: "Atti intimidatori fatti con metodo mafioso"