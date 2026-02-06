Fabrizio Corona sbarca su X e attacca ancora Mediaset | Nei miei confronti atti indimidatori

Fabrizio Corona torna su X e subito si lancia in un attacco a Mediaset. Dopo aver cancellato il suo profilo su un social, si è subito rifatto vivo con un nuovo account. Nel suo primo post, Corona non risparmia critiche e parla di atti intimidatori nei suoi confronti, senza esitazioni. La sua presenza online torna a far parlare di sé, tra polemiche e commenti.

Cancellato un social, se ne apre subito un altro. Fabrizio Corona è approdato su X. Il suo primo post è un attacco durissimo a Mediaset. Per l’ex agente fotografico la richiesta di rimozione delle pagine social e del canale YouTube, dove venivano pubblicate le puntate di Falsissimo, e la richiesta dei 160 milioni in sede civile sono tutti «atti intimidatori». L’apertura del profilo sul social di Elon Musk era stata annunciata poco prima su una chat di Telegram, in cui aveva scritto «sono atterrato su X». La chiusura dei profili. Intanto, il profilo che era riuscito ad aprire ancora una volta su Instagram è stato nuovamente rimosso.🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona è stato denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ai conduttori.

Il mondo dello spettacolo è sotto shock: Fabrizio Corona ha rivolto pesanti accuse a Alfonso Signorini durante la trasmissione Falsissimo – Il prezzo del successo, scuotendo le certezze di molti e aprendo un acceso dibattito tra fan e addetti ai lavori.

FABRIZIO CORONA SPARA A ZERO CONTRO MEDIASET E LA FAMIGLIA BERLUSCONI #falsissimo #fabriziocorona

