Prato scoperto asilo abusivo in un circolo cinese | sequestrati i locali

La polizia di Prato ha scoperto un asilo abusivo all’interno di un circolo cinese, dove erano presenti cinque bambini. I locali sono stati sequestrati e il gestore della struttura ha ricevuto una multa di 4.000 euro. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli sulle strutture per l’infanzia. La scoperta ha portato alla chiusura temporanea dell’edificio e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

? Cosa sapere Polizia scopre asilo abusivo con cinque bambini in un circolo cinese a Prato.. Locali sequestrati e sanzione di 4mila euro per il gestore della struttura.. Una pattuglia dell’unità polizia commerciale ed amministrativa ha scoperto un asilo abusivo in via Traversa Pistoiese a Prato, operante clandestinamente all’interno di un circolo culturale cinese dopo i controlli del commissario straordinario Sammartino. Il viavai insolito di genitori e bambini nei pressi della struttura ha spinto gli agenti ad approfondire le verifiche. Una volta entrati nell’associazione, le autorità si sono trovate di fronte una realtà organizzata per l’accoglienza di cinque piccoli, di cui ben quattro avevano meno di 3 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, scoperto asilo abusivo in un circolo cinese: sequestrati i locali Notizie correlate Prato: asilo abusivo in un circolo, scatta il sequestro. Multa di 4mila euroPRATO – I vigili urbani hanno sequestrato un asilo nido abusivo in via Traversa Pistoiese. Asilo abusivo all'interno di un circolo culturaleUn asilo abusivo all'interno di un circolo culturale cinese in via Traversa Pistoiese: è quanto ha scoperto a Prato una pattuglia dell'unità polizia... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scoperto e sequestrato un asilo abusivo in un circolo a Prato; Scoperto e sequestrato un asilo abusivo a Prato; Scoperto asilo abusivo in un circolo culturale cinese: locali sequestrati, multato il gestore; Un asilo abusivo nel circolo culturale. Prato, scoperto e sequestrato un asilo abusivoScoperto un asilo abusivo all'interno di un circolo culturale cinese a Prato. 055firenze.it Prato: asilo abusivo in un circolo, scatta il sequestro. Multa di 4mila euroI vigili urbani hanno sequestrato un asilo nido abusivo in via Traversa Pistoiese. Era dentro un circolo culturale cinese ma l'unità di polizia commerciale e amministrativa della polizia locale lo ha ... firenzepost.it I funghi che spuntano nel vostro prato dopo la pioggia non sono una malattia. Non sono un segno di terreno malato. Non vanno estirpati, trattati o avvelenati. Sono la punta visibile di una rete sotterranea che sta nutrendo i vostri alberi e senza la quale quegli a - facebook.com facebook In #A11, code per traffico intenso tra Firenze ovest e Prato est e in uscita a Prato ovest in direzione Pisa. #viabiliTOS #viabiliFI x.com