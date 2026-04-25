Il 25 aprile a Potenza il Prefetto ha partecipato alle celebrazioni per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione d’Italia, un momento che richiama alla memoria eventi storici fondamentali. La giornata è stata dedicata anche alle iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli avvenimenti. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste per questa ricorrenza.

?? Cosa sapere A Potenza il Prefetto Campanaro celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione d'Italia. Oltre quattrocento elaborati scolastici celebrano la memoria storica e i valori della Resistenza. Questa mattina a Potenza, in occasione dell'ottantunesimo anniversario della Liberazione d'Italia, il Prefetto Michele Campanaro ha rivolto un appello alla coesione sociale e al dialogo civile durante la cerimonia ufficiale per il 25 aprile. L'evento ha la partecipazione di divers .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, il 25 aprile tra memoria storica e il riscatto dei giovani

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