Ponti di primavera e caro carburanti la gita fuori porta diventa salata | fino a 35 euro in più a famiglia
Con l’arrivo della primavera e i prezzi dei carburanti aumentati, le gite fuori porta risultano più costose per molte famiglie. In alcune zone, il incremento può arrivare fino a 35 euro a famiglia rispetto al passato. La spesa aggiuntiva si fa sentire soprattutto al distributore, dove i consumatori devono sostenere costi più elevati per il rifornimento. Questa situazione coinvolge anche le famiglie della provincia, che devono fare i conti con una spesa più alta per le uscite fuori città.
Fare una gita fuori porta costa decisamente di più anche per gli agrigentini. E il conto si vede direttamente al distributore. Nei ponti tra il 25 aprile e il 3 maggio una famiglia potrà spendere fino a 35 euro in più rispetto allo scorso anno solo per il carburante, una differenza che pesa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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