Durante il periodo dei ponti di primavera, dal 25 aprile al 3 maggio, i costi dei carburanti sono aumentati di circa 1,4 miliardi di euro. Il prezzo del gasolio è salito del 29,2%, influenzando circa 95 milioni di spostamenti in Italia. Questo incremento si riflette sui costi complessivi di viaggio, con un impatto diretto sui consumatori e sui distributori di carburante.

? Cosa sapere I costi carburanti per i ponti 25 aprile-3 maggio aumentano di 1,43 miliardi di euro.. Il rincaro del gasolio al 29,2% incide su 95 milioni di viaggi previsti in Italia.. I cittadini italiani che pianificano spostamenti tra il 25 aprile e il 3 maggio affronteranno una spesa per i carburanti superiore di 1,43 miliardi di euro rispetto alla scorsa primavera. Secondo l’analisi del Codacons, la mobilità nazionale durante questi ponti vedrà circa 95 milioni di viaggi in auto su strade e autostrade della Penisola, con un impatto economico pesantissimo sui portafogli dei viaggiatori. L’impatto dei nuovi costi sui rifornimenti stradali. Il rincaro è guidato da variazioni drastiche nei prezzi alla pompa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponti di primavera: carovita ai distributori, stangia da 1,4 miliardi

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