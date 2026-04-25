Picco termico in Pianura Padana | arrivano i 30°C prima del maltempo

Nella Pianura Padana si sono registrate temperature fino a 30°C tra domenica 26 e lunedì 27 aprile. Questa ondata di caldo ha preceduto un fronte di maltempo previsto nei giorni successivi, con temporali e correnti fredde che interesseranno la regione dopo il 27 aprile. Le condizioni climatiche sono state caratterizzate da un aumento consistente della temperatura, che ha anticipato il cambiamento meteorologico in arrivo.

? Cosa sapere Temperature fino a 30°C in Pianura Padana tra domenica 26 e lunedì 27 aprile.. L'accumulo termico preparerà il passaggio a temporali e correnti fredde dopo il 27 aprile.. Temperature fino a 30°C colpiranno la Pianura Padana tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, segnando un picco termico anomalo per l’intero territorio nazionale prima del brusco calo meteo previsto. Il monitoraggio dei modelli GFS indica una fase climatica decisamente fuori luogo per la fine di questo mese. Mentre le zone costiere beneficeranno della mitigazione offerta dalle brezze marine e dal mare ancora freddo, l’entroterra subirà l’impatto diretto di un’ondata di calore che porterà valori tipici di giugno o luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Picco termico in Pianura Padana: arrivano i 30°C prima del maltempo Notizie correlate La Pianura Padana allevatrice di ozonoAmbiente Questo gas ha un legame con il metano prodotto dagli allevamenti intensivi: l’area è la più inquinata d’Europa. La Pianura Padana tra alluvioni e agricoltura intensivaA teatro «Penuria padana», monologo teatrale di Stefano Liberti con l’accompagnamento del violoncellista Pasquale Filastò e della cantante Fabia... Una raccolta di contenuti Si parla di: Maggio 2026, un mese senza tregua: supercelle, grandine e rischio caldo africano anticipato. Lo smog soffoca la Pianura Padana, avanti così per altri 10 giorni. Tira una brutta aria anche al Centro SudRoma, 10 dicembre 2025 – È emergenza smog in Italia, l’arrivo dell’anticiclone sta aggravando l’inquinamento in Pianura Padana e nelle regioni del Centro-Sud. I venti deboli e l’aria stagnante rischia ... quotidiano.net Weekend soleggiato, unico pericolo la nebbia in pianuraProseguono le condizioni favorevoli a riduzione di visibilità notturna in Pianura Padana e accumulo di sostanze nocive per la salute nei bassi strati dell’atmosfera L’alta pressione centrata sull’est ... bergamonews.it