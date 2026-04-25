Piazzale Cavedalis a Udine cambia volto presto conclusi i lavori

A Udine, i lavori di riqualificazione di Piazzale Cavedalis sono quasi terminati. L’intervento ha riguardato la sistemazione della viabilità e delle aree pedonali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità dello spazio pubblico. La conclusione delle opere è prevista a breve, portando a una riqualificazione complessiva del piazzale, che si prepara ad essere riaperto al pubblico.

Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori, il nuovo snodo rende più sicura la viabilità del centro studi Si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione di piazzale Cavedalis, uno dei nodi viari più delicati e strategici della città, che a breve verrà restituito con una configurazione totalmente rinnovata. Quello che fino a pochi mesi fa era un incrocio lento e complicato è stato trasformato in uno snodo moderno, sicuro e a scorrimento veloce, capace di riqualificare complessivamente l’area di accesso al centro studi. L’intervento ha infatti ridefinito non solo l’assetto della viabilità, ma anche la qualità urbana di uno spazio centrale e molto frequentato da studenti, famiglie, residenti e pendolari.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Piazzale Cavedalis a Udine cambia volto, presto conclusi i lavori Notizie correlate Leggi anche: Piazzale Borri cambia volto con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma Leggi anche: Cambia volto Piazzale del Verano: arriva la maxi piazza pedonale con verde e fontane Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori, il nuovo snodo rende più sicura la viabilità del centro studi; Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori; Viabilità, quasi conclusa la riqualificazione di uno snodo fondamentale per la città; Piazzale Cavedalis, ultimi lavori tra asfaltature e verde: il cantiere verso la chiusura. Piazzale Cavedalis a Udine cambia volto, presto conclusi i lavoriPiazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori, il nuovo snodo rende più sicura la viabilità del centro studi Si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione di piazzale Cavedali ... udine20.it Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavoriSi avvia alla conclusione a Udine l’intervento di riqualificazione di piazzale Cavedalis, uno dei nodi viari più delicati della città, oggi trasformato in uno snodo a scorrimento veloce che riqualific ... rainews.it Piazzale Cavedalis cambia volto Ci siamo: i lavori sono ormai in fase di conclusione e a breve la città potrà contare su uno snodo completamente rinnovato. Da incrocio complesso e rallentato a nodo moderno, più sicuro e scorrevole Maggiore sicurezz - facebook.com facebook