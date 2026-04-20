Piazzale Borri cambia volto con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma

Piazzale Borri sta per essere rinnovato con i lavori promossi dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. Nei prossimi giorni, l’area sarà transennata e si procederà alla rimozione di giochi per bambini, panchine e fioriere. L’intervento è previsto per l’inizio della settimana successiva, con l’apertura del cantiere fissata per lunedì 4 maggio. I lavori interesseranno quindi l’intera zona, che subirà un intervento di riqualificazione.

Piazzale Borri si prepara a cambiare volto. Nei prossimi giorni l'area sarà transennata e si procederà allo smontaggio dei giochi per bambini, delle panchine e delle fioriere attualmente presenti, in vista dell'apertura del cantiere fissata per lunedì 4 maggio. I lavori si concluderanno entro la.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cambia volto Piazzale del Verano: arriva la maxi piazza pedonale con verde e fontane Cormano cambia volto: parte il nuovo piano urbanistico con i cittadiniIl volto urbano di Cormano si prepara a una trasformazione radicale attraverso la redazione di una nuova Variante al Piano del Governo del Territorio...