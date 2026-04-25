Il settore pet-tech sta crescendo rapidamente, con previsioni di mercato che raggiungeranno i 3,5 miliardi di dollari entro il 2033. In Italia, circa il 40% delle famiglie utilizza tracker per monitorare salute e posizione dei propri animali domestici, segnando un aumento dell’interesse verso dispositivi tecnologici dedicati agli animali. Questo sviluppo riflette una tendenza crescente di attenzione e cura nel rapporto tra proprietari e pet.

? Cosa sapere Il mercato pet-tech punta a 3,5 miliardi di dollari entro il 2033.. In Italia 4 famiglie su 10 utilizzano tracker per monitorare salute e posizione.. Il mercato della tecnologia per animali domestici punta a toccare i 3,5 miliardi di dollari entro il 2033, trainato da una domanda costante di sicurezza e monitoraggio che trasforma i semplici gadget in strumenti di gestione quotidiana. In Italia, dove i dati Istat evidenziano che 4 famiglie su 10 convivono con almeno un pet, l’uso dei tracker GPS per cani e gatti sta vivendo una crescita senza precedenti. Dalla localizzazione al benessere: l’evoluzione tecnologica dei tracker. I dispositivi di tracciamento applicati al collare hanno superato la funzione primaria di indicazione della posizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pet-Tech: il boom dei tracker per monitorare salute e posizione

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