perfetto imperfetto nel nuovo disco di marco masini il manifesto di consapevolezza

C’è una crepa luminosa che attraversa Perfetto Imperfetto, title track e manifesto. Non si tratta di una semplice ballad, ma di una confessione in cui la musica di Marco Masini respira più a fondo. Il suo non è un disco che cerca la levigatezza, né l’applauso facile: è piuttosto una confessione in controluce, un dialogo ostinato tra ciò che siamo e ciò che fingiamo di essere. Masini torna con una scrittura che ha imparato a convivere con le proprie cicatrici. Le canzoni non chiedono di essere giudicate, ma ascoltate come si ascolta una storia raccontata a bassa voce, quando la notte abbassa le difese. Le melodie si muovono tra pianoforti che sanno ancora ferire e arrangiamenti più contemporanei, mai invadenti, come se ogni suono avesse rispetto del silenzio da cui nasce.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO

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