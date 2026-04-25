Il 25 aprile, giornata che celebra la liberazione e la fine della guerra in Italia, viene spesso associato a immagini di bandiere rosse e a divisioni tra diverse parti del paese. Alcune persone decidono di non partecipare alle celebrazioni ufficiali, ritenendo che questa ricorrenza non rappresenti un momento inclusivo e universale, e che possa negare dignità alle persone che hanno perso la vita per la patria. Sono stati indicati sette motivi principali per non festeggiare questa data.

Non celebro il 25 aprile per sette motivi. Uno, perché non è una festa inclusiva e nazionale, ma è sempre stata la festa delle bandiere rosse e del fossato d’odio tra due italie. Due, perché è una festa contro gli italiani del giorno prima, ovvero non considera che gli italiani fino allora erano stati in larga parte fascisti o comunque non antifascisti e dunque istiga alla doppiezza e all’ipocrisia. Tre, perché non rende onore al nemico ma nega dignità e memoria a tutti coloro che hanno dato la vita per la patria, solo per la patria, pur sapendo che si trattava di una guerra perduta. Quattro, perché l’antifascismo finisce quando finisce l’antagonista da cui prende il nome: il fascismo è morto e sepolto e non può sopravvivergli il suo antidoto, nato con l’esclusiva missione di abbatterlo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perché non celebro il 25 aprile: non è una festa inclusiva e nazionale e nega dignità a tutti coloro che sono morti per la patria

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