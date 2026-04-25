Il 25 aprile, festa della Liberazione, continua a suscitare divisioni tra gli italiani. Nonostante siano passati molti anni, le opinioni su quella data rimangono contrastanti. La giornata rappresenta la fine dell'occupazione nazifascista, ma anche momenti di discussione riguardo alle interpretazioni storiche e ai ricordi legati a quel periodo. La discussione pubblica sulla data si ripropone ogni anno, mantenendo vivo il dibattito.

di Cristina Zibellini Perché il 25 Aprile, festa della Liberazione, sembra ancora dividere l’Italia? Credo che dipenda dal fatto che si parte dalla fine: dalla guerra contro i nazisti, alleati fino all’8 settembre del 1943 del governo italiano con a capo Mussolini, fondatore dei Fasci di combattimento, dunque del fascismo. Facciamo un passo avanti, poi torneremo indietro. Il governo attuale è stato formato dopo che la coalizione di destra ha vinto le elezioni e il presidente della Repubblica ha dato alla segretaria del partito più votato della coalizione l’incarico di formare il governo. Molti elettori di destra e molti loro rappresentanti considerano la festa della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo una inopportuna rituale ricorrenza, epilogo di una guerra civile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il 25 aprile divide ancora l’Italia? Io dico: rassegniamoci!

Notizie correlate

Memoria del 25 aprile: il dibattito che divide l’ItaliaIl dibattito sulla memoria storica in Italia si riaccende con forza attorno alle recenti posizioni espresse dal presidente del Senato, La Russa,...

Conferenza stampa Allegri: «Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio, mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo. Io nuovo ct Italia? Ecco cosa dico»Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; 25 Aprile, Festa della Liberazione: cosa si festeggia; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia.

Festa di Liberazione, perché in Italia si celebra proprio il 25 AprileLa guerra non finì in un giorno. La resa tedesca fu firmata il 29 aprile ed entrò in vigore il 2 maggio, ma la data scelta individua una presa di posizione collettiva ... quotidiano.net

25 aprile, memoria divisa: tra Liberazione e guerra civile, il difficile equilibrio della storia italianaOgni anno il 25 aprile — la Festa della Liberazione — torna a interrogare la coscienza collettiva dell'Italia. Non è una ricorrenza come le altre: segna la ... laprimapagina.it

(da Huffpost Italia) Prima Gasparri, e poi Meloni, infine il duello Renzi-Vannacci. Pulp Podcast sempre più al centro del dibattito politico. Il co-conduttore a HuffPost: "L’elemento chiave è superare i limiti dell’informazione politica in televisione, che è un’imitazio - facebook.com facebook

Asi, per la classica Lancia Flaminia un giro d’Italia con la bio-benzina x.com