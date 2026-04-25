Pellegrini | Mangiare all’ultimo minuto lascia il buon gusto in bocca ma abbiamo meritato la vittoria

L’allenatore del Betis ha commentato la sua squadra dopo la vittoria, affermando che mangiare all’ultimo minuto lascia il buon gusto in bocca, ma che la squadra ha meritato il risultato. La partita si è conclusa con un successo per il club, e Pellegrini ha espresso soddisfazione per l’andamento della gara. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team nel campionato spagnolo.

2026-04-25 00:07:00 Calcio spagnolo: Manuel Pellegrini tecnico Betis ha valutato positivamente il punto salvato dalla sua squadra contro il Real Madrid con un obiettivo Ettore Bellerin nell’ultima giocata della partita, anche se in termini generali, ritiene che i Verdiblancos meritassero di più e che solo la grande prestazione dei Lunin impedì loro di andarsene con una vittoria. Grande supporto da parte dei tifosi: “Credo che non abbiamo mai dubitato dei tifosi. Senza dubbio la sconfitta subita qui, dove siamo stati eliminati dall’Europa League, è stata molto dolorosa per tutti: per loro, per i giocatori e per lo staff tecnico. Ma quell’amarezza dura un paio di giorni e dobbiamo continuare.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: La Lazio all’ultimo minuto torna alla vittoria, 2-1 al Sassuolo La parola all’allenatore. Lauro: "Loro più brillanti di noi, ma abbiamo meritato il punto»Con una reazione di carattere in rimonta, la Maceratese, evita il terzo ko di fila in trasferta, portando via un punto pesantissimo da Castelfidardo.