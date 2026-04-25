A Pechino si sono presentate diverse novità nel settore automobilistico, con i principali costruttori cinesi che hanno mostrato nuovi modelli destinati anche al mercato europeo. La fiera ha messo in evidenza non solo le proposte specifiche rivolte alla clientela cinese, ma anche veicoli che presto arriveranno in Europa, riflettendo l’espansione e l’integrazione delle aziende cinesi nel settore globale dell’auto.

È particolarmente importante l'edizione 2026 del Salone di Pechino, in svolgimento fino al 3 maggio. Non solo perché la Cina resta il primo mercato automobilistico mondiale, quindi al centro delle strategie delle maggiori case internazionali. Ma anche perché è sempre più affollato il percorso inverso: i costruttori cinesi esportano in quantitativi crescenti e tipologie diversificate di prodotto. Quindi parecchi dei modelli presentati all'esposizione pechinese arriveranno presto sui mercati europei, Italia compresa. Sono tante le proposte, sia ibride che elettriche, a prezzi abbordabili per una larga fascia di consumatori. E anche dal punto di vista tecnologico l'evoluzione è stata rapidissima.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pechino, le principali novità dal pianeta Cina all'Europa

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