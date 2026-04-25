Durante una pausa lavorativa in una ditta della bassa reggiana, un uomo di 56 anni ha aggredito un collega, colpendolo con calci e morsi. L'episodio si è verificato nel comune di Boretto, provocando lievi ferite al collega coinvolto. La situazione si è conclusa con l'intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito l’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’alterco o sulle conseguenze legali per gli individui coinvolti.

Botte e morsi al collega. Un momento di pausa lavorativa si è trasformato in un violento alterco in una ditta di un comune della bassa reggiana, Boretto, dove un uomo è rimasto ferito a seguito dell’aggressione di un collega. L’episodio, avvenuto negli spazi aziendali durante l’orario di intervallo, ha richiesto l’intervento dei sanitari e l’avvio di accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. I militari della Stazione di Boretto, hanno denunciato alla procura di Reggio Emilia l’aggressore per lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo di 56 anni, residente a Guastalla, si sarebbe scagliato senza un apparente motivo contro il collega di 62 anni, residente a Boretto, sotto gli occhi increduli degli altri lavoratori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pausa lavoro finisce nel sangue: 56enne prende a botte e morsi un collega

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